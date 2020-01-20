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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемый отказался от адвоката

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Улана Салянова, брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания подсудимый Эрмек Осмонкулов отказался от адвоката. Обвиняемый объяснил, что у него нет к нему доверия. И просил назначить ему государственного защитника либо проводить заседания без адвоката.

Прокурор Мирлан Сооронкулов заявил, что без адвоката дело не может быть рассмотрено, так как Эрмек Осмонкулов обвиняется в особо тяжком преступлении.

Потерпевшая сторона заявила, что процесс затягивают специально.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140951/
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