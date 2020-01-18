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Общество

Разногласия и разборки. Темирлан Султанбеков вышел из СДПК, но потом передумал

Член СДПК и самый преданный сторонник бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков решил выйти из рядов партии и ее политсовета. Однако передумал.

Ранее в соцсетях распространили информацию о решении Султанбекова выйти из рядов социал-демократов. В Facebook опубликовали скриншот переписки в WhatsApp-группе СДПК. 

Однако сын бывшего главы государства, который сейчас находится под арестом, Кадыр Атамбаев опроверг эту информацию.

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов рассказал 24.kg, что Темирлан Султанбеков действительно заявил, что уходит из партии из-за разногласий с кем-то из сопартийцев, но, с кем именно, не уточнил.

«Однако потом он все-таки передумал и остался», — добавил Адиль Турдукулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140912/
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