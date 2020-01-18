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Общество

Елки и новогодние украшения в Бишкеке начнут демонтировать 20 января

На праздничное новогоднее оформление всей столицы муниципалитет израсходовал около 5 миллионов 478 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, праздничные баннеры на площади Ала-Тоо, здании Агропрома и 20 баннеров по всему городу оформлены управлением капитального строительства за 826 тысяч сомов.

Главная елка страны обошлась муниципалитету в 960 тысяч 200 сомов, в предыдущем году — в 2 миллиона 375 тысяч 800 сомов.

В мэрии добавили, что в расходы вошло и праздничное оформление нового парка «Ынтымак» на Южной магистрали, а также новая елка на «Арбате» в микрорайоне «Восток-5» и елка возле Национальной филармонии.

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На праздничные программы по зажжению главной елки и встречу Нового года управление культуры потратило около 3 миллионов сомов.

Уточняется, что конструкции новогодних инсталляций и елки, изготовленные в цехе МП «Бишкексвет», будут бережно сохранены, их используют в последующие годы, чтобы сэкономить.

Демонтаж новогодних елок и инсталляций начнется 20 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140908/
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