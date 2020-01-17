В задержании мужа активистки «Умут-2020» политической подоплеки нет

Сегодня в социльной сети Twitter инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова написала, что мужа одной из активисток пытались впихнуть в машину и увезти в неизвестном направлении.

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По ее словам, на место вызвали милицию. В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что вызов о неправомерных действиях сотрудников милиции действительно поступал. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что их коллеги производили задержание мужчины.

«На месте работали сотрудники Аламединского РОВД, у которых было следственное поручение о задержании по уголовному делу некоего Дмитрия Коваля. Никакой политической подоплеки здесь не было. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Однако жалоба на милиционеров зарегистрирована в журнале учета информации. Материалы будут переданы в прокуратуру», — пояснили редакции в УВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в Аламединский ОВД с заявлением в милицию обратился мужчина. Он просил принять меры в отношении Дмитрия Коваля, который взял у него 225 тонн пшеницы, частично рассчитался, остаток долга не вернул и скрылся от потерпевшего.