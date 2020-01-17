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Общество

На рынках и улицах Бишкека выявили шесть детей без взрослых

В Ленинском районе Бишкека обнаружили шесть детей без взрослых, четверо из них попрошайничали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет проводит плановые пешие обходы городских улиц в поисках детей, которые попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать.

«Рейд прошел на рынках «Ош базары» и «Баткен», в переулках и по улицам района. Выявлено шесть подростков, четверо из них попрошайничали с родителями, а двое находились на рынках совершенно одни», — сообщили в муниципалитете.

С родителями побеседовали об ответственности за попрошайничество, а отдельным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана социальная помощь.

В мэрии просят горожан, ставших свидетелями фактов жесткого обращения с детьми или занимающихся попрошайничеством, сообщать в милицию по номеру 102 или в отделы поддержки семьи и детей.

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева;
Ленинский район: 0312882224, 883899, 0708266216 Жамиля Эрмекова;
Свердловский район: 0312530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;
Первомайский район: 0312670386, 0702501827 Айбек Бекетаев;

Центр помощи детям: 0312442574, 0555691312 Динара Давлетбаева.

Горячая линия Министерства труда и социального развития КР: 111.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140872/
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