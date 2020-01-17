Устанавливают знаки. В ГПС объяснили, зачем оцепили заправки на объездной дороге

На объездной дороге в районе Токмака установят дополнительные дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Кыргызстана.

На транзитном участке казахская сторона установила временный переносной спиралеобразный барьер. Проезд к автозаправочным станциям «Азия» и «Достык» на территории РК для граждан Кыргызстана и других стран закрыт. При этом сам участок транзитной дороги остается открытым для проезда.

Читайте по теме Автозаправки в транзитной зоне оцепили проволокой

По данным ГПС, с двух сторон перед въездом с территории КР на транзитную дорогу будут установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты о правилах проезда по этому участку автотрассы.

Пограничная служба призывает граждан Кыргызстана соблюдать правила проезда по транзитной дороге, а именно: не останавливаться, не высаживать пассажиров, не выгружать грузы и иное имущество.

Напомним, в интернете распространяется видео, на котором автозаправки на казахстанском транзитном участке объездной трассы оцепили колючей проволокой. На казахской стороне стоят люди в военной форме.