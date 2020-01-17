Изъятие собственности. Порядок должен соответствовать международным стандартам

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок изъятия земельных участков и объектов под общественные нужды, необходимо было разработать еще в 90-х годах. Об этом 24.kg заявила эксперт по жилищным и земельным вопросам Калича Умуралиева, комментируя утверждение Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы.
По ее словам, за основу можно взять документы ООН, которые регулируют эти вопросы.
«В Конституции указано, что собственность может быть изъята для общественных нужд (но только по решению суда и с выплатой компенсации. — Прим. 24.kg), но нет нормативно-правового акта, который бы регулировал порядок. В документах ООН определена процедура изъятия по соображениям развития. И там прописано, как должно проходить изъятие, что понимается под общественными нуждами, какие процедуры должны соблюдать органы власти при изъятии», — сказала она.
По ее словам, если порядок изъятия не прописан, возникают спорные моменты, в основном касающиеся компенсационной стоимости.
«Одни оценивают участок, предположим, в $10 тысяч, а независимые специалисты дают за него в два раза больше. Здесь много спорных моментов, которые надо прописать. Возникает отсылка к закону об оценочной деятельности — как именно она должна проводиться», — сказала она.
Калича Умуралиева напомнила, что несколько раз в Кыргызстане пытались принять законы, касающиеся изъятия частной собственности.
«Это так не делается. Мы были против законопроекта Текебаева, потому что в нем был определен «золотой квадрат», где стоимость земли высокая. Есть Конституция, кодексы, надо было принять подзаконные акты, которые бы регулировали процедуры с учетом прав защиты людей. Я против, когда через закон хотят сделать изъятие. Вы сначала докажите, что изымаемый участок пойдет на благо общества», — отметила она.
По ее мнению, кыргызстанцы должны активно участвовать в разработке и принятии подобных документов, чтобы они соответствовали международным стандартам.
Напомним, правительство утвердило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы. В ней говорится о необходимости разработки механизма изъятия земельных участков и сноса объектов под государственно-общественные нужды.
Это не первая попытка властей разработать механизм по изъятию частной собственности. В 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект о реконструкции центральной части Бишкека. В том же году Минюст внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в области землепользования», который позволил бы изымать земли для общественных и муниципальных нужд. В начале 2018-го внести поправки в Земельный кодекс предложил депутат Экмат Байбакпаев. Он предлагал изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков, находящихся в долевой собственности. Сейчас Земельный кодекс запрещает это делать.
Очередной попыткой изъятия частной собственности бишкекчане назвали разработанный Проект детальной планировки центральной части столицы и Правила землепользования и застройки. Первый утвержден депутатами БГК, второй вынесен на обсуждение.