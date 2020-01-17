Изъятие собственности. Порядок должен соответствовать международным стандартам

Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок изъятия земельных участков и объектов под общественные нужды, необходимо было разработать еще в 90-х годах. Об этом 24.kg заявила эксперт по жилищным и земельным вопросам Калича Умуралиева, комментируя утверждение Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы.

По ее словам, за основу можно взять документы ООН, которые регулируют эти вопросы.

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«В Конституции указано, что собственность может быть изъята для общественных нужд (но только по решению суда и с выплатой компенсации. — Прим. 24.kg), но нет нормативно-правового акта, который бы регулировал порядок. В документах ООН определена процедура изъятия по соображениям развития. И там прописано, как должно проходить изъятие, что понимается под общественными нуждами, какие процедуры должны соблюдать органы власти при изъятии», — сказала она.

По ее словам, если порядок изъятия не прописан, возникают спорные моменты, в основном касающиеся компенсационной стоимости.

«Одни оценивают участок, предположим, в $10 тысяч, а независимые специалисты дают за него в два раза больше. Здесь много спорных моментов, которые надо прописать. Возникает отсылка к закону об оценочной деятельности — как именно она должна проводиться», — сказала она.

Калича Умуралиева напомнила, что несколько раз в Кыргызстане пытались принять законы, касающиеся изъятия частной собственности.

«Это так не делается. Мы были против законопроекта Текебаева, потому что в нем был определен «золотой квадрат», где стоимость земли высокая. Есть Конституция, кодексы, надо было принять подзаконные акты, которые бы регулировали процедуры с учетом прав защиты людей. Я против, когда через закон хотят сделать изъятие. Вы сначала докажите, что изымаемый участок пойдет на благо общества», — отметила она.

По ее мнению, кыргызстанцы должны активно участвовать в разработке и принятии подобных документов, чтобы они соответствовали международным стандартам.

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Напомним, правительство утвердило Стратегию развития строительной отрасли на 2020-2030 годы. В ней говорится о необходимости разработки механизма изъятия земельных участков и сноса объектов под государственно-общественные нужды.

Это не первая попытка властей разработать механизм по изъятию частной собственности. В 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект о реконструкции центральной части Бишкека. В том же году Минюст внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в области землепользования», который позволил бы изымать земли для общественных и муниципальных нужд. В начале 2018-го внести поправки в Земельный кодекс предложил депутат Экмат Байбакпаев. Он предлагал изменить статью 46, касающуюся изъятия земельных участков, находящихся в долевой собственности. Сейчас Земельный кодекс запрещает это делать.

Очередной попыткой изъятия частной собственности бишкекчане назвали разработанный Проект детальной планировки центральной части столицы и Правила землепользования и застройки. Первый утвержден депутатами БГК, второй вынесен на обсуждение.