Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен

В Бишкеке два дня митинговали в поддержку Баткенской области и требовали от президента взять под личный контроль ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Там 10 января произошел очередной конфликт с пострадавшими.

Митингующие главными провокаторами конфликтов на границе назвали представителей государственных органов Таджикистана. И заявили, что власти Кыргызстана поддаются на провокации и постоянно идут на уступки.

Кроме того, на митинге потребовали отставки полномочного представителя правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова и вице-премьер-министра Жениша Разакова. «Главой области назначили человека, который ничего не решает. Нам нужны сильные руководители, способные на равных разговаривать с властями Таджикистана», — заявил один из участников акции.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков одобрил снижение штрафов за ряд нарушений ПДД

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в кодексы о нарушениях и о проступках. Документом за отдельные виды нарушений Правил дорожного движения размер штрафа снижен с 3 до 1 тысячи сомов. При этом за управление транспортом с подложными или поддельными госномерами ответственность усилили — с 10 тысяч до 20-30 тысяч сомов.

В Бишкеке милиция задержала четверых подозреваемых в нападении на главного редактора интернет-сайта Factcheck.kg Болота Темирова. Все они уроженцы Джалал-Абадской области. Их водворили в ИВС. На Болота Темирова напали днем 9 января. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает нападение как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы.

О каких еще важных событиях писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Уголовные дела Алмазбека Атамбаева

Фото 24.kg. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву следователи МВД, Генеральной и Военной прокуратуры вручили 14 уведомлений о подозрении в совершении преступлений. Его обвинили по восьми статьям Уголовного кодекса Кыргызстана. Бывший глава государства не признает себя виновным ни по одному эпизоду и заявляет о беззаконии и произволе. 24.kg напоминает, в чем именно обвинили бывшего президента.

Партийная плодовитость

В Кыргызстане появилось 15 новых политических партий. В 2019 году в реестре Министерства юстиции было зарегистрировано 14 политических организаций, 8 января список пополнился еще одной. 24.kg поинтересовалось, кто создал новые партии.

Пять лет парламентских кадровых тусовок

Фото 24.kg. Самой стабильной в Жогорку Кенеше оказалась парламентская фракция «Онугуу-Прогресс»

В этом году шестой созыв Жогорку Кенеша уйдет в историю. В октябре пройдут выборы. За пять лет состав парламента значительно обновился. Корректировки коснулись всех шести фракций. Народные избранники уходили из высшего законодательного органа: одни оставляли уютные кресла добровольно, другие — в обмен на министерский портфель, ну а кто-то загремел в уголовные дела и попал под суд. Подробнее в материале Дарьи Подольской

Как очистить воздух в столице

Катастрофическое загрязнение воздуха в Бишкеке остается актуальной проблемой. Ее обсуждают на всех уровнях государственного управления, однако ситуация не становится лучше. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что за чистый воздух надо платить, если мы хотим избавиться от грязи в атмосфере. Подробнее в материале «Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт Тамерлана Ибраимова».

Что изменилось в Кыргызстане с января 2020 года

Фото 24.kg. Среди нововведений есть как важные, так и не очень приятные

Новый, 2020 год принес кыргызстанцам множество изменений и нововведений. Причем коснулись они практически всех сфер жизни населения. Многие связаны с налогами и продажей ГСМ. Редакция 24.kg выбрала самые значимые новшества, которые принес республике новый год.

Что помогло экономике Кыргызстана подрасти

Национальный статистический комитет представил предварительные итоги экономического развития Кыргызстана в 201-м. Результаты оказались немного выше, чем прогнозировали эксперты. Однако экономического рывка не случилось. Положительный рост экономики — результат больших объемов добычи золота на Кумторе. Подробнее в обзоре Татьяны Кудрявцевой «Итоги-2019. Экономика Кыргызстана остается зависимой от золота».

Жесткие реалии домашнего насилия в Кыргызстане

Кыргызстан накрыла очередная волна общественного возмущения. Это произошло после того, когда стало известно о трех жестоких новогодних преступлениях, в которых от рук мужей погибли две женщины. Еще одна в больнице с ожогами и травмами после избиения. Кыргызстанцы призывают жертв домашнего насилия не молчать и давать отпор мужчинам, поднимающим на них руку.

Журналисты 24.kg выслушали соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.

И еще одна история женщины, которая столкнулась с мужем-тираном и в итоге оказалась за решеткой. Она не смогла больше терпеть побои, оскорбления и унижение. Подробнее в материале Аиды Джумашовой «Если мужчина бьет, уходи. История осужденной за убийство мужа».

Жен в Кыргызстане бьют, унижают, обливают бензином и поджигают, убивают. Пользователи социальных сетей обсуждают и спорят о том, что заставляет одних терпеть, а других проявлять жестокость. О причинах домашнего насилия 24.kg рассказала гештальт-терапевт Светлана Синельникова.

Как американские волонтеры стали звездами тоев

Элиз Уанзеринд и Нильс Хаген — волонтеры Корпуса мира. Они приехали в Кыргызстан в сентябре 2019 года из США. Американцы преподают английский язык в школах Нарына и Таласа. За три месяца пребывания в нашей стране иностранцы выучили кыргызский язык и даже начали петь на нем почти без акцента. О своих впечатлениях от республики они рассказали в интервью 24.kg.

О перспективах развития трансплантологии

Более 1,5 тысячи кыргызстанцев получают гемодиализ, около половины из них нуждаются в пересадке почки. В Национальном центре охраны материнства и детства провели в 2019 году 12 операций по трансплантации органов, а всего за годы работы — почти 30. Все прошли успешно. Директор НЦОМиД, профессор Камчибек Узакбаев рассказал 24.kg о проблемах развития службы и планах.

Звезда борьбы алыш в погонах

Фото @judo.meerim. Мээрим Момунова в одной из зарубежных поездок

Мээрим Момунова — одна из лидеров сборной Кыргызстана по борьбе на поясах алыш. В конце декабря она стала чемпионкой мира. Занятия спортом совмещает со службой в Патрульной милиции. Накануне ей вручили погоны младшего лейтенанта — первые в ее карьере. О борьбе с соперницами и судьями, любви к милицейской форме и взаимоотношениях с Айсулуу Тыныбековой

Кто и как защитит врачей

Два случая возмутительного обращения с врачами в Бишкеке за две недели 2020 года стали достоянием общественности благодаря соцсетям. Большинство же фактов спускают на тормозах. Медики, не желая долгих разбирательств, тихо соглашаются на примирение. Респонденты 24.kg рассказали, какие меры помогут сдержать эмоции недовольных пациентов и их родственников и как сегодня защищены врачи.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Зима в Бишкеке

Сегодня в нашем выпуске много пейзажей из зимних городов Кыргызстана. Правда, со снегом у нас, как обычно, не очень. Но не это главное, а то настроение, которое передают фотографии наших авторов. Подробнее — «Мгновения жизни. Зима в Бишкеке и ночной Ош».

Что делать, если у вас украли телефон

Нередко бывает так, что вы можете потерять телефон или его могут украсть для использования личной информации, дело часто доходит и до шантажа. Какие меры необходимо принять, если ваш мобильный не оказался в руках злоумышленников?

Представитель одного из сотовых операторов Кыргызстана Ульяна Коновалова рассказала 24.kg, как обезопасить данные в пропавшем мобильном устройстве.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Honda Elysion припарковалась на пешеходном переходе возле школы № 73

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegramвидеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».