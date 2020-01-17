Наказывать за нападения на медиков предлагают депутаты

В Жогорку Кенеше озаботились безопасностью медиков. Депутат Алмазбек Баатырбеков вынес на общественное обсуждение поправки в Кодекс о проступках.

Он предлагает ввести ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

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Как отмечается в справке-обосновании, Конституция Кыргызстана гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако участившиеся случаи нападения на врачей при оказании ими помощи пациентам, дорожные конфликты с участием автомобилей скорой снижают доступность медицинской помощи.

По данным Минздрава, с 2015 по 2019 год на медработников, в том числе сотрудников скорой помощи, совершено более 40 нападений во время исполнения ими служебных обязанностей.

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Депутат отмечает, что из-за нападений на врачей пациенты лишаются возможности получить необходимую, нередко неотложную медицинскую помощь. Он отмечает, что такие действия несут повышенную общественную опасность, обусловленную в том числе снижением доступности медицинской помощи.

Законопроект предлагает за воспрепятствование в оказании первичной медицинской помощи наказывать общественными работами или штрафом.

Напомним, последний инцидент произошел 13 января в Городской детской клинической больнице № 3. Женщина с ребенком была не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общалась с персоналом клиники. После этого врач написала заявление на увольнение по собственному желанию.