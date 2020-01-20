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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 января небольшая облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 9 часов 30 минут.

Куда сходить

Культура

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Сайдулла Нышанов

Родился 20 января 1966 года в селе Кызыл-Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Мухаммедкалый Абылгазиев

Родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Нарынской области. Премьер-министр Кыргызстана.

Алмаз Бакетаев

Родился 20 января 1971 года в Таласе. Первый вице-мэр Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140780/
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