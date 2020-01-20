В Бишкеке 20 января небольшая облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 9 часов 30 минут.
Куда сходить
Культура
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Сайдулла Нышанов
Родился 20 января 1966 года в селе Кызыл-Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».
Мухаммедкалый Абылгазиев
Родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Нарынской области. Премьер-министр Кыргызстана.
Алмаз Бакетаев
Родился 20 января 1971 года в Таласе. Первый вице-мэр Бишкека.