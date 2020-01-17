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Общество

Все театры Бишкека отправятся на гастроли в Россию

Все театры Бишкека в этом году отправятся на гастроли в Россию. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Азамат Жаманкулов.

Он напомнил, что 2020-й объявлен Перекрестным годом Кыргызстана в России и РФ в КР. До этого такой практики на территории СНГ не было. На сегодня составлен план из 221 пункта, где 70 процентов — это культурно-гуманитарные мероприятия.

Открытие перекрестного года пройдет во второй половине февраля в Большом театре Москвы.

От Кыргызстана на открытие отправятся более 200 деятелей культуры, они покажут лучшие номера, уже определена режиссерская постановочная группа.

Двухдневные концерты пройдут в Москве, так как там много соотечественников из КР, отметил Азамат Жаманкулов.

Он сказал, что на этот год запланированы более 100 мероприятий культурной направленности. Остальные — это экономические, политические и другие встречи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140775/
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