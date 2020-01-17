Более 114,6 миллиона сомов взыскала мэрия с арендаторов земли

Команда управления земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека в 2019 году взыскала с арендаторов земельных участков 114 миллионов 697 тысяч 238 сомов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, перед управлением ставили план на 2019 год — 100 миллионов сомов.

«В 2019-м подали 94 иска в суд на недобросовестных должников, из них 21 удовлетворили в пользу города. Еще 46 исковых заявлений подали по высвобождению объектов муниципальной собственности, из них 13 решений в пользу города», — отметили в мэрии.

Кроме того, УЗР направило 120 предупреждений о взыскании задолженностей по арендным платежам. В итоге в бюджет поступил 1 миллион 559 тысяч 32 сома.