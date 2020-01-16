Для всех граждан ЕАЭС должны действовать единые цены в учреждениях культуры

Граждане стран Евразийского экономического союза не считаются иностранцами при покупке билетов для посещения учреждений культуры. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

ЕЭК обращает внимание на то, что применение одинаковых цен на билеты в учреждения культуры как для своих граждан, так и для граждан других государств ЕАЭС, определено правом союза.

Но в результате мониторинга установлено, что в большинстве стран ЕАЭС в музеях и некоторых других учреждениях культуры применялись более высокие цены на билеты для граждан других государств объединения, чем для своих.

«По итогам совместной работы комиссии и уполномоченных органов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России ценовые различия устранили. Комиссия на практике решает проблемы бизнеса и граждан союза, и мы надеемся на поддержку всех заинтересованных в устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС», — отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.