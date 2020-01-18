В Бишкеке 18 января будет солнечно. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 27 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Очень простая история»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — мелодраму «Нежность Натахи»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит балет «Дон Кихот»;

в кафе «Винтаж» состоится XIII фестиваль музыки и поэзии «Сны о чем-то большем». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

не будет горячей воды на улице Лумумбы, 139, 139а, 139б, 139в, 141, 141а, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 167.

У кого намечается той

Эркебай Мурзабеков

Родился 18 января 1964 года в селе Джанги-Джер. Исполнительный директор Агентства по защите депозитов.

Каланбек Маркаев

Родился 18 января 1975 года в селе Кара-Токой Баткенского района. Глава государственной администрации — аким Баткенского района.

Памятные даты

Крещенский сочельник

Фото 24.kg. Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского в селе Сосновка

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский язык, а затем и на русский словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

Если человек по серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.