23:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Школьники из Кыргызстана завоевали семь медалей на международной олимпиаде

На XVI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, информатике и физике кыргызстанские школьники завоевали семь медалей. Об этом сообщило международное образовательное учреждение «Сапат» на своей странице в соцсетях.

Уточняется, что в олимпиаде, которая проходила с 8 по 14 января в городе Алматы, приняли участие более 500 учащихся из 20 стран.

Команда из Кыргызстана была представлена 28 учениками из различных школ страны. По итогам всех заданий ученики завоевали семь бронзовых медалей»,  указано в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140701/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Где можно зарегистрироваться на альтернативную олимпиаду, рассказали в Минобразе
В Кыргызстане запускают альтернативную олимпиаду для школьников
Школьники из Кыргызстана завоевали две медали на Иранской олимпиаде по геометрии
Школьники из Бишкека стали призерами международной олимпиады мегаполисов
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на Международной химической олимпиаде
Родители требуют качественного отбора детей на мировую олимпиаду по математике
В Бишкеке подвели итоги городской олимпиады. Лучший результат у школы-лицея № 61
На республиканскую олимпиаду Минобразования потратит более 4 миллионов сомов
Школьники Кыргызстана завоевали «бронзу» на Международной олимпиаде по физике
К проведению республиканской олимпиады привлекли независимую организацию
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Американцы Элиз и&nbsp;Нильс стали звездами тоев, выучив песню &laquo;Жамгыр токту&raquo; Американцы Элиз и Нильс стали звездами тоев, выучив песню «Жамгыр токту»
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
23:06
Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотландских болельщиков Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотланд...
22:41
Школьники из Кыргызстана завоевали семь медалей на международной олимпиаде
22:16
Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе
21:52
Премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в форуме Digital Almaty
21:26
Необычную серию марок, посвященную видеоиграм, выпустят в Британии