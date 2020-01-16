Школьники из Кыргызстана завоевали семь медалей на международной олимпиаде

На XVI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, информатике и физике кыргызстанские школьники завоевали семь медалей. Об этом сообщило международное образовательное учреждение «Сапат» на своей странице в соцсетях.

Уточняется, что в олимпиаде, которая проходила с 8 по 14 января в городе Алматы, приняли участие более 500 учащихся из 20 стран.

Команда из Кыргызстана была представлена 28 учениками из различных школ страны. По итогам всех заданий ученики завоевали семь бронзовых медалей», — указано в сообщении.