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Общество

Фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века» покажут в Москве

В Москве 17 января покажут фильм российского режиссера Григория Нахапетова «Дни и века». Об этом сообщил портал «Культура.рф».

По его данным, показ откроет культурную программу Перекрестного года России и Кыргызстана.

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В картине «Дни и века» зрители узнают новые подробности из жизни писателя, известные люди поделились своими воспоминаниями о нем.

Григорий Нахапетов — известный российский режиссер, продюсер. Он познакомился с Чингизом Айтматовым в 2006 году на презентации его последней книги «Когда падают горы». В 2012-м выпустил документальный проект «Код Айтматова».

«Дни и века» кыргызстанские зрители увидели на открытии кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» в день рождения писателя — 12 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140648/
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