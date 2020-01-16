Детеныша краснокнижного архара спасли в Таласской области

Детеныша краснокнижного архара выходил егерь Кара-Бууринского района Медетбек Жаманкулов. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь немецкого Союза охраны природы в Кыргызстане (NABU) Зарина Эсенбаева.

По ее словам, детеныша обнаружили егери около восьми-девяти месяцев назад во время рейда. Медетбек Жаманкулов решил забрать его, чтобы попытаться выходить.

«Беспомощный, он лежал под камнем в горных тропах, где проходят миграционные пути горных баранов. Что случилось с его матерью — неизвестно. Он был очень слабый», — сообщила она.

Возможно, животное определят в реабилитационный центр NABU в Иссык-Кульской области. Он совсем ручной. Организация инициировала создание комиссии, чтобы решить дальнейшую судьбу архара.

«Узнав о деятельности реабилитационного центра NABU в Иссык-Кульской области, егерь обратился к сотрудникам «Группы «Барс» с просьбой оказать содействие. Они совместно с ветеринаром, заведующим кафедрой в КНАУ имени Скрябина Бакытом Ажыбековым и специалистами Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства сразу выехали в Таласскую область. Сейчас животное осматривают, затем комиссионно решат его судьбу», — добавила Зарина Эсенбаева.

С 2017 года штраф за незаконную охоту на архара составляет один миллион сомов.

Напомним, 9 января на дереве в лесу в Таласской области нашли раненого барса. Его перевезли в Бишкек и провели операцию. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное. Ему предстоит повторная операция. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, кто стрелял в барса. Животное назвали Жаабарс.

Второго барса нашли в Нарынской области. Хищник пытался напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. После осмотра выяснилось, что это самка примерно 11-12 лет. Ее назвали Ак-Моор и доставили в реабилитационный центр в селе Ананьево.