Крещение-2020. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть

Завтра православные всего мира отметят праздник — Крещение. В этот день многие совершают омовение в ближайших речках. 24.kg собрало самое важное, что нужно знать о празднике.

Когда вода станет святой

Воду на Крещение освящают два раза. Сначала в Крещенский сочельник, 18 января, а потом во время Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в воду распятие и произносит молитву. Считается, что после вода приобретает целебные свойства.

Набирать воду можно как в ночь на 19 января, так и весь праздник.

Насколько вода действительно целебна, судить сложно. По опыту скажу, что она замечательно стоит весь год и остается свежей при любой температуре.

Только не надо запасать цистерну воды. Оно ни к чему. Одной-двух бутылок вполне хватит.

Надо ли купаться?

В последние годы идея окунаться в воду в Крещение просто завладела умами. Многие и не представляют себе праздника без ныряния в прорубь. На самом деле таких «подвигов» не требуют.

Если не позволяет здоровье или нет желания купаться, то и не надо.

«Если вы придете в храм на службу, просто выпейте святой крещенской воды, умойтесь ею, сделаете гораздо больше, чем те, кто не был на службе, не знает смысла праздника, но окунулся в речку», — отмечают священники.

Что взять с собой, если решили искупаться

Обязательно берите шлепки, теплые носки и пару пледов. Желательно, чтобы рядом был человек, который поможет выйти из воды и накинет на вас теплый плед. Как минимум парочку.

Как правильно нырять

Самое главное — купание в проруби на Крещение не развлечение. Не стоит делать этого для забавы или за компанию. Если решили окунуться, делайте все по правилам. Перед погружением в воду надо три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Окунаться надо три раза, осеняя себя крестом и совершая молитву.

Поэтому и священники, и те, кто окунался, говорят, что надо быть готовым морально к такой процедуре. Один раз вы нырнете. Но вот чтобы сделать это трижды, потребуется смелость.

Кому купаться нельзя

Однозначно не стоит окунать в ледяную воду маленьких детей. И не надо говорить, что по телевизору показывают лялек, которые смело ныряют в прорубь, и все нормально. Нет. Детям в воде зимой делать нечего. Хотя бы до трех лет.

Не стоит окунаться с ОРВИ, болезнями органов дыхания, недавно перенесенными простудами или операциями. Если физическое состояние не очень, а иммунитет ослаблен, не испытывайте судьбу.

Да, все те, кто окунался, единогласно говорят, что не заболели. Я сама стараюсь купаться ежегодно. Но были и года, когда пропускала омовения из-за болезни. Не стоит аргументировать необходимость купаться даже больным тем, что вода исцеляет. Вера верой, а здравый смысл никто не отменял. Если у вас высокая температура и бронхит, то ныряния в ледяной воде здоровья точно не добавят.

Можно просто умыться, попить водички. Этого достаточно. Главное ведь не купание, а настрой.

Как окунаться, чтобы не заболеть

Окунайтесь с головой! Многие окунаются не полностью. Голову стараются не мочить, чтобы не застудить. На самом деле это не совсем верно. Лучше нырять с головой.

Если не окунаться в воду с головой, из-за контраста температуры могут возникнуть спазмы сосудов, что приведет к головной боли или другим проблемам.

Можно закрыть нос и уши руками, чтобы не попала вода. И не спешите сразу нырять. Сначала потрогайте водичку ногами, руками. Нет, не для того, чтобы убедиться в том, что она действительно ледяная. Просто шок от окунания в воду в этом случае меньше. Значит, сократится и вероятность неожиданных реакций организма.

Сильно ли я замерзну?

Нет. Не сильно. Поверьте. В этом я убедилась неоднократно. Из-за того, что вода просто ледяная, она обжигает тело. Совершать длительные заплывы вы не будете, а за три окунания в воду замерзнуть не успеете.

Главное, сразу после выхода из купели тепло одеться и закутать голову. И берегите ноги, особенно если будете нырять в горной реке. Чтобы дойти до места, где воды хотя бы по колено, надо несколько минут. Ноги за это время сильно замерзнут. Лучше входить в воду в шлепках.

Может, 50 граммов для храбрости?

Ни в коем случае. Крещение — один из самых важных православных праздников. Смысл окунания в воду как раз и заключается в том, что человек пересиливает себя и с ледяной водой сбрасывает все хвори, напасти и плохие дела.

Ныряя, выпив немного алкоголя для храбрости, вы увеличиваете шансы заболеть. Вполне серьезно. На себе не проверяла, но среди знакомых наблюдала не раз.

Если на трезвую голову боитесь лезть в воду, то оно вам и не надо. Как-нибудь в другой раз окунетесь. К этому нужно просто прийти. Любые сомнения трактуйте в пользу того, чтобы отказаться от процедуры.

Помните, что главный смысл Крещения совсем не в том, чтобы нырнуть в ледяную воду. Гораздо важнее прийти в церковь, отстоять службу, причаститься, если готовы, выпить святой воды.