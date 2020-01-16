Бесплатный гемодиализ теперь больные могут получить в 23 учреждениях страны

Получить бесплатно услуги гемодиализа теперь можно в 23 организациях здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда ОМС.

По ее данным, договоры заключены с четырьмя государственными больницами и 19 частными центрами, у которых есть лицензии и аккредитация Минздрава.

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С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг 1 тысячи 234 больных с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Они будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты. То есть пациенты теперь не будут разделены на бюджетную и льготную категории.

Больные могут самостоятельно выбирать организацию здравоохранения, предоставляющую услуги гемодиализа, независимо от формы ее собственности и территориального расположения.

По данным правительства, больные будут внесены в Единый регистр на основании поданных заявлений и документов. Утверждение списков больных производится на регулярной основе специальной комиссией.