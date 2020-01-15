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Общество

Бишкекский горсуд решил не выдавать сотрудников лицея «Сапат» властям Турции

Бишкекский городской суд рассмотрел постановление Генпрокуратуры о выдаче сотрудников лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима властям Турции.

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Ранее адвокаты заявили, что иностранные граждане подали документы в миграционную службу на получение статуса беженца. По словам защитников, надзорный орган нарушил закон, вынеся постановление об экстрадиции Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима на родину.

Они пояснили, что, выдав иностранцев властям Турции, Кыргызстан нарушит Конвенцию ООН о правах человека.

Отметим, ранее адвокаты подавали жалобу в Первомайский районный суд Бишкека на решение надзорного органа об экстрадиции иностранных граждан. Судья жалобу удовлетворил, однако представители Генпрокуратуры обжаловали постановление в вышестоящей инстанции.

Выслушав доводы сторон, судебная коллегия Бишкекского горсуда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокуроров.

Напомним, Генеральная прокуратура вынесла постановление о выдаче сотрудников лицея «Сапат» для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140603/
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