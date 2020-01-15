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Общество

Выдворение сотрудников «Сапата». Адвокаты заявили, что их могут пытать в Турции

В Бишкекском городском суде рассматривается решение Генеральной прокуратуры Кыргызстана о выдаче Турции сотрудников лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима.

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Иностранцев обвиняют в членстве в незаконном вооруженном формировании и террористической организации на территории Турции. Сенан Йылмаз и Санжар Абдулхаким находятся под стражей в СИЗО ГКНБ.

Отметим, заседание проходит без обвиняемых. Адвокаты пояснили, что подсудимые не присутствуют на процессе, поскольку им не была вручена повестка. О заседании они узнали от адвокатов.

В ходе процесса защита Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима предоставила документы, подтверждающие, что иностранные граждане просят дать им статус беженцев. Соответственно, вопрос об их экстрадиции стоять не может.

Кроме того, адвокаты отметили: выдача иностранных граждан не допускается, если есть угроза, что на родине они могут быть подвержены пыткам.

«У нас есть доказательства, что в Турции есть вероятность того, что обвиняемых могут пытать. Кроме того, наши подзащитные подали документы на получение статуса беженца. Документы рассматриваются миграционной службой от 6 до 12 месяцев. Тем самым надзорный орган нарушил закон, вынеся такое постановление», — сказали адвокаты.

Представители Генпрокуратуры заявили, что на момент вынесения постановления о выдворении иностранцев, они не подавали документы на статус беженца.

Гособвинители заверили, что угрозы пыток нет, поскольку Турция гарантирует юридическую помощь обвиняемым.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату.

Напомним, Генеральная прокуратура вынесла постановление о выдаче сотрудников лицея «Сапат» для привлечения их к уголовной ответственности за совершение преступления на родине.

Кыргызско-турецкие лицеи «Себат» в марте 2017 года переименовали в «Сапат». Был разработан новый устав, который прошел регистрацию в Минюсте.

«Сапат» объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде.

Напомним, летом 2016-го в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140597/
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