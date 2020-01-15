Фильм о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин сняли в Кыргызстане

Документальный фильм о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин «Ее история» сняли в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в общественной организации the GRACE.

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Фильм повествует о вызовах, с которыми сталкиваются ЛГБТ-женщины. В их числе влияние патриархальных норм, давление семьи, домашнее насилие и наслоение дискриминаций, которые делают их более уязвимыми.

«Ее история» — это инструмент для привлечения внимания к проблеме насилия. Идея создания документального фильма зародилась много лет назад. Желание рассказать о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-девушек возникло вследствие их невидимости. Они подвергаются физическому и сексуальному насилию именно из-за их ориентации», — отметила исполнительный директор the GRACE Лилия Тен.

Фильм, снятый the GRACE, будет представлен на закрытом показе в Бишкеке, далее поедет на международные кинофестивали.