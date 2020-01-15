16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Жибек Жолу, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, переулок Александровский;
- 9.00-13.00 — улица Панфилова, 239, 241;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Керимбекова, Фатьянова, Пожарского, Минина, Горького, Манаса, Боконбаева, Кулатова, переулок Белинского;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Чортекова, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Ак-Кайын, Куюкова);
- 10.00-17.00 — улицы Ибраимова, 31/1, 32, 34, Боконбаева;
- 11.00.13.00 — отрезки улиц Набережной, Ереванской;
- 12.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, 3а, 4, 4а;
- 13.00-17.00 — улица Орозбекова, 112, 114.
2Чуйская область
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (переулок Зеленый), села Фрунзе (улицы Центральная, Набережная, Институтская, Фрунзенская, Восточная, Карасуйская), Романовка (улицы Московская, Садовая, Гагарина), Военно-Антоновка (улицы Дружбы, Южная), поселок Северный (улица Матросова);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ломоносова), Садовое (улица Колхозная), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Свердлова, Кирова, Фрунзе, Первомайская), Полтавка (улицы Комитерна, Горького), город Кара-Балта (улица Маяковского).