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Общество

16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Мичурина, Жибек Жолу, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, переулок Александровский;
  • 9.00-13.00 — улица Панфилова, 239, 241;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Керимбекова, Фатьянова, Пожарского, Минина, Горького, Манаса, Боконбаева, Кулатова, переулок Белинского;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Чортекова, Кереге-Тоо, Тулпар-Таш, Ак-Кайын, Куюкова);
  • 10.00-17.00 — улицы Ибраимова, 31/1, 32, 34, Боконбаева;
  • 11.00.13.00 — отрезки улиц Набережной, Ереванской;
  • 12.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, 3а, 4, 4а;
  • 13.00-17.00 — улица Орозбекова, 112, 114.
2
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (переулок Зеленый), села Фрунзе (улицы Центральная, Набережная, Институтская, Фрунзенская, Восточная, Карасуйская), Романовка (улицы Московская, Садовая, Гагарина), Военно-Антоновка (улицы Дружбы, Южная), поселок Северный (улица Матросова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ломоносова), Садовое (улица Колхозная), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Свердлова, Кирова, Фрунзе, Первомайская), Полтавка (улицы Комитерна, Горького), город Кара-Балта (улица Маяковского).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140585/
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