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Общество

В 4-м микрорайоне Бишкека демонтировали пристройку к салону красоты

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и «Тазалык» продолжают сносить незаконно установленные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в этот раз демонтировали пристройку к салону красоты «Искушение-2» в 4-м микрорайоне.

«Предпринимателей ранее уведомили об устранении нарушений в добровольном порядке. К сожалению, они проигнорировали предупреждение», — отметили в мэрии.

Кроме того, на перекрестке улиц Абдрахманова и Киевской выявили самовольно установленное ограждение. Объект тоже демонтирован.

В мэрии просят горожан сообщать о фактах незаконной или неправильной установки объектов по номеру 0703633833 (Алина Алмазбекова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140566/
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