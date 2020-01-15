В 4-м микрорайоне Бишкека демонтировали пристройку к салону красоты

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и «Тазалык» продолжают сносить незаконно установленные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в этот раз демонтировали пристройку к салону красоты «Искушение-2» в 4-м микрорайоне.

«Предпринимателей ранее уведомили об устранении нарушений в добровольном порядке. К сожалению, они проигнорировали предупреждение», — отметили в мэрии.

Кроме того, на перекрестке улиц Абдрахманова и Киевской выявили самовольно установленное ограждение. Объект тоже демонтирован.

В мэрии просят горожан сообщать о фактах незаконной или неправильной установки объектов по номеру 0703633833 (Алина Алмазбекова).