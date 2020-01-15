Учителей заставили проверить жилищные условия учащихся

Учителей одной из школ Сокулукского района заставили проверить жилищные условия учащихся и заполнить акты обследования.

По словам педагогов, их обязали сделать поквартирный обход. Возможно, кто-то живет без родителей, «взрослые могли уехать на заработки в Россию, а дети предоставлены сами себе».

«Министерство образования и науки КР не давало подобного поручения учителям ни Сокулукского района, ни в целом по республике. Согласно приказу ведомства, изданного в январе 2019 года, учителя должны заниматься только учебно-воспитательным процессом, а не сбором каких-либо данных вне системы образования», — заявили 24.kg в пресс-службе МОиН.

В ведомстве разбираются, кто дал такое поручение педагогам.

Согласно исследованию, в Кыргызстане более 200 тысяч детей остались без присмотра родителей из-за трудовой миграции. В 2020 году в приоритете государственной политики — поддержка детей.