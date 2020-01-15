Скончалась известная джазовая исполнительница Нургиз Чекилова

В Бишкеке скончалась известная в Кыргызстане джазовая певица Нургиз Чекилова. Информацию подтвердили ее коллеги и близкие.

По их словам, певица несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. В 2019 году друзья, коллеги, поклонники ее творчества устраивали благотворительный вечер, чтобы собрать средства для лечения.

Нургиз Чекилову называли обладательницей бархатного голоса. Она приходится младшей сестрой другому известному музыканту Адилю Чекилову.

Коллектив 24.kg выражает глубокие соболезнования семье и близким.