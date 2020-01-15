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Общество

Милиция ищет подростка, просившего милостыню у прохожих во время каникул

Милиция начала проверку информации о подростке, который занимался попрошайничеством в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Ранее в соцсетях пользователь Айгерим Тургунбаева опубликовала пост о том, что 12-летний мальчик, который учится в школе-гимназии № 31, просит милостыню во время зимних каникул.

По ее словам, подросток лишился родителей в два года. «Живет с бабушкой около Ошского рынка на улице Бейшеналиевой. Говорит, пенсии бабушки не хватает на продукты, потому что она еще лекарства покупает. Пока каникулы, решил помочь бабушке, не каждый день. Есть еще родственник с маминой стороны, сезонно работает на стройках, иногда помогает», — рассказал Айгерим Тургунбаевой мальчик.

В администрации школы-гимназии № 31 пояснили 24.kg, что при проверке алфавитной книги и классных журналов с третьего по седьмой классы учащегося с такой фамилией не обнаружено. В школе также проверили всех мальчиков этого возраста с именем Акылбек, такого ученика нет.

«Согласно социальному паспорту школы, в списке учащихся сирот, полусирот и малообеспеченных такого ученика тоже нет», — добавила заместитель директора по воспитательной работе ШГ № 31 Ирина Комарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140477/
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