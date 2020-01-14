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Общество

Нападение на Болота Темирова. Задержанные признались в совершении преступления

Задержанные признались в совершении нападения на редактора Factcheck.kg Болота Темирова с целью грабежа. Об этом 24.kg сообщили в милиции.

Уточняется, что украденный у Темирова сотовый телефон у задержанных не обнаружен. Но они дали признательные показания, заявив, что хотели ограбить журналиста.

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Отметим, что у Болота Темирова забрали только сотовый телефон, который он выронил, когда от удара упал на землю. При этом в руках у него был ноутбук, который злоумышленники не отобрали. Деньги из карманов потерпевшего нападавшие также не забрали.

Сам Болот Темиров сообщил 24.kg, что опознание задержанных назначено на завтра.

«По фотографиям я не могу утверждать однозначно, они ли напали на меня. По телосложению могу сказать, что двое из нападавших были среднего роста», — сказал он.

Напомним, по факту нападения на главного редактора интернет-сайта Factcheck.kg Болота Темирова задержаны четверо подозреваемых. Все они уроженцы Джалал-Абадской области. Задержанные водворены в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140464/
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