В Бишкеке 15 января днем без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 22 минуты.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Токольдош» (улица Менделеева, переулок Менделеева), «Кок-Жар» (улицы Улан, Кулмурзаева, Арстанбап), «Карагачевая роща», улицы Разакова, 100, Фрунзе, 475;

9.00-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Фрунзе, Панфилова, Баетова, Тоголока Молдо;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Тилек-3», «Ала-Тоо», «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ахунбаева, Садырбаева), отрезки улиц Адышева, Лущихина;

10.00-17.00 — отрезок улицы Керамической;

13.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Логвиненко;

13.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1», 62-65, 67-71;

17.00-19.00 — отрезок бульвара Эркиндик.

У кого намечается той

Толонбай Кожобаев

Родился 15 января 1960 года в Ошской области. Руководитель представительства Государственной службы миграции Кыргызстана в России.

Абдыжапар Бекматов

Родился 15 января 1961 года в Ошской области. Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Памятные даты

День рождения Википедии

Википедия (Wikipedia) — универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Создана 15 января 2001 года.

По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества.

Энциклопедия набирает популярность у пользователей Сети, входя в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

Раздел Википедии на кыргызском языке открылся 3 июня 2002 года. По состоянию на 14 января 2020 года он содержит 79 тысяч 750 статей.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

Родился 15 января 1931 года в селе Ак-Джол. Кыргызский советский писатель, Герой Кыргызской Республики.

В 1952-м дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965 году на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX века.

В 1990–1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.

Умер 16 июня 2011 года.

Родился оператор Нуртай Борбиев

Фото www.kino-teatr.ru. Нуртай Борбиев в фильме «Материнское поле»

Родился 15 января 1937 года в селе Кызыл-Аскер. Оператор, актер, режиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Киргизии.

Снялся в лентах «Материнское поле», «Улица», «И увидел во сне» (Казахстан).

С 1959-го — ассистент оператора студии «Кыргызфильм», с 1962 года снимает самостоятельно сюжеты киножурнала «Советская Киргизия», документальные ленты «В снегах Алая» (1964), «Манасчи» (1965, с А.Петровым), «Мыс Гнедого скакуна» (1966), «Сад» (1967), «Мурас» (1969) и другие.

Он лауреат Берлинского международного кинофестиваля за высочайшие художественные достоинства фильма «Потомок белого барса», в мае 2016 года удостоился статуэтки «Ак-Илбирс» за выдающийся вклад в развитие кыргызского кино.

Фото 24.kg. Плита с отпечатком ладони Нуртая Борбиева в Бишкеке

В ноябре 2017-го на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней известных деятелей кинематографа, среди которых и Нуртай Борбиев.

Родился профессор Абдылдажан Акматалиев

Родился 15 января 1956 года в Нарыне. Известный кыргызский ученый, литературовед, доктор филологических наук.

Специалист в области филологии, вопросов литературы и писательского мастерства.

С 2013-го вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, бывший директор Национального центра манасоведения и художественной культуры НАН КР.

Исследователь кыргызского фольклора, эпоса «Манас» и творчества Чингиза Айтматова.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий.

Под его руководством защищены 8 кандидатских диссертаций.

Умер режиссер Бекеш Абдылдаев

Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино. Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Умер 15 января 2013 года.