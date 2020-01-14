22:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстан готовы переселиться еще 30 семей памирских кыргызов

Памирские кыргызы просят власти страны вывезти из Афганистана еще 30 семьей. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

По ее словам, к ней обратились представители памирцев с просьбой помочь оставшимся в Афганистане, кто из-за материальных трудностей не может самостоятельно приехать в Кыргызстан.

«У семей, которые уже переселились, была возможность хотя бы продать свой скот и другое имущество. Но на Памире есть семьи кыргызов, у которых ничего нет. Мы обеспокоены, поэтому просим власти КР помочь», — говорится в обращении.

Депутат намерена поднять вопрос о переселении 30 семей памирцев на заседании комитета по социальным вопросам.

Напомним, первая группа этнических кыргызов с Малого и Большого Памира (Афганистан) при поддержке правительства прибыла в КР в 2017 году. Шесть семей разместили в Нарынской области. Позже несколько человек вернулись на Памир. В конце 2019-го прибыло еще 10 семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140426/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан прибыли 10 семей памирских кыргызов
Этническим кыргызам на Памире доставили гумпомощь из КР
Афганистан заинтересован, чтобы кыргызы остались на Малом и Большом Памире
Памирским кыргызам объяснили, почему их переселили в Нарын
Памирские кыргызы просят выделить им земли и дома в Нарыне
Аида Исмаилова: Государство не создало достойных условий для памирских кыргызов
Памирские кыргызы просят выделить им постоянное жилье или землю
Обещали вернуться. Восемнадцать памирских кыргызов отправились в Афганистан
Памирских кыргызов обеспечат домашней утварью, телевизорами и одеждой
Президент Алмазбек Атамбаев купил дом одному из памирских кыргызов
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в&nbsp;11&nbsp;особо тяжких преступлениях Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
Асель Кадырбекова попросила прощения и&nbsp;удалила ролик с&nbsp;животными из&nbsp;Instagram Асель Кадырбекова попросила прощения и удалила ролик с животными из Instagram
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
14 января, вторник
21:45
В Кыргызстан готовы переселиться еще 30 семей памирских кыргызов В Кыргызстан готовы переселиться еще 30 семей памирских...
21:26
Массовой дракой завершился турнир по борьбе в Турции
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: местами снег
20:41
Кыргызстанцу грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотик в Сургуте
20:16
Электромобили Tesla научат «разговаривать»