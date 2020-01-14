В Кыргызстан готовы переселиться еще 30 семей памирских кыргызов

Памирские кыргызы просят власти страны вывезти из Афганистана еще 30 семьей. Об этом 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова.

По ее словам, к ней обратились представители памирцев с просьбой помочь оставшимся в Афганистане, кто из-за материальных трудностей не может самостоятельно приехать в Кыргызстан.

«У семей, которые уже переселились, была возможность хотя бы продать свой скот и другое имущество. Но на Памире есть семьи кыргызов, у которых ничего нет. Мы обеспокоены, поэтому просим власти КР помочь», — говорится в обращении.

Депутат намерена поднять вопрос о переселении 30 семей памирцев на заседании комитета по социальным вопросам.

Напомним, первая группа этнических кыргызов с Малого и Большого Памира (Афганистан) при поддержке правительства прибыла в КР в 2017 году. Шесть семей разместили в Нарынской области. Позже несколько человек вернулись на Памир. В конце 2019-го прибыло еще 10 семей.