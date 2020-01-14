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Общество

В Кыргызстане собирают подписи за возрастную маркировку контента в интернете

В Кыргызстане представители ОО «Кыргыз Эл» и партия «Улуу Кыргызстан» собрали 25 тысяч подписей в поддержку законопроекта об ограничении контента в интернете для детей до 18 лет. Представитель политорганизации Азамат Мусакеев рассказал 24.kg, почему он считает инициативу важной.

По его словам, за контентом в интернете никто не следит, в итоге дети, которые почти постоянно находятся у компьютеров, получают вредную информацию, смотрят развратное видео. «С этим необходимо бороться. Наших детей нужно защищать от этого и делать через законы. Мы собрали 25 тысяч подписей, нас готовы поддержать еще больше людей. До 100 тысяч собрать можем. Но мы решили остановиться на этом и передать инициативу в парламент. Предлагаем ставить маркировку на видео +18», — отметил Азамат Мусакеев и добавил, что не считает это цензурой, поскольку ни чьи права такой лимит не ущемляет.

Представитель движения «Кыргыз Эл» Толкун Булатова согласилась с ним, что речи о попытке регламентировать содержание тех или иных сайтов нет. Это желание защитить детей, чтобы несовершеннолетние не могли заходить на сайты с вредоносным контентом.

Нам известно, что в парламенте такой проект закона разработали. Однако его принятие застопорилось, поэтому мы решили выступить с аналогичной инициативой.

Толкун Булатова

В Жогорку Кенеше член фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаева также выступила с предложением защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. По мнению депутата, дети черпают весь негатив из YouTube и социальных сетей. Она предложила ввести обязательную возрастную маркировку контента. 

Это не первая попытка принять законопроект, защищающий детей от негативного контента. В 2012 году депутаты разрабатывали похожий документ, но ряд неправительственных организаций выступил против, посчитав, что в стране могут легализовать интернет-цензуру. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140417/
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