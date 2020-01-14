«Умные» счетчики невозможно обмануть, уверены в Нацэнергохолдинге

«Умные» счетчики невозможно обмануть, заявил на пресс-конференции председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По данным ОАО «Северэлектро», в Бишкеке установлено 124 тысячи 138 «умных» счетчиков. Эти устройства повышают качество подаваемой электроэнергии, исключают коррупцию и обеспечивают бесперебойное электроснабжение.

Отметим, что в социальных сетях граждане в последнее время высказывают недовольство работой «умных» счетчиков. Кыргызстанцы заявляют, что они выдают неправильные показания и обсчитывают потребителей.

Однако Айтмамат Назаров сказал, что это абсолютная ложь.

«Граждане говорят, что «умные» счетчики выдают показания в три раза больше положенного. Это неправда. Мы никогда не допустим этого. Не поддавайтесь на провокации, эти счетчики невозможно подделать», — подчеркнул он.