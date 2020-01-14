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Общество

Цифра дня. 1 тысяча 405 граждан Кыргызстана отбывают наказание в России

В исправительных учреждениях России отбывают наказание 1 тысяча 405 осужденных граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Большинство из них (98 процентов) отбывают наказание за умышленные преступления, в основном совершенные в отношении своих земляков.

«Учет граждан Кыргызстана, осужденных с отбытием наказания в исправительных учреждениях России, ведется постоянно. В рамках усиления взаимодействия с российской стороной в данном направлении в ноябре 2019 года учреждено представительство ГСИН Кыргызстана в РФ», — подчеркнули в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140362/
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