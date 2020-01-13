Декларация Искендера Матраимова. Депутат прокомментировал публикации в СМИ

Депутат Искендер Матраимов прокомментировал публикации в СМИ по поводу сокрытия бизнеса своей супруги в декларации за 2018 год.

На своей странице в Facebook Матраимов написал, что с серьезностью относится к декларированию имущества и доходов, всегда заполнял их вовремя, указывал в них все сведения.

По его словам, данные журналистов не соответствуют действительности.

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Он сказал, что в ОсОО «Автостолица» их доля акций составляет 50 процентов. Они указаны в декларации в разделе «Прочее имущество. Акции».

ОсОО «Ош-Плаза» было зарегистрировано в 2017 году и не вело активную деятельность, в связи с чем год назад было подано заявление о прекращении его деятельности в налоговую, поэтому сведения об этой компании не являются обязательными для указания в декларации.

ОсОО «Пальма и К» также открыла его супруга в 2007 году, и в 2012-м его деятельность прекращена.

«Сейчас мы посмотрели в онлайн-базе Министерства юстиции, и по непонятным причинам там висит необновленная информация. Но журналистам настоятельно рекомендую перепроверять информацию, взятую из открытых источников, и сверять для уточнения актуальности сведений. Или хотя бы обращаться ко мне перед публикацией», — заключил Искендер Матраимов.

Напомним, Economist.kg сравнил декларацию депутата Искендера Матраимова и данные из открытых источников и выявил несоответствия. В частности установлено, что супруга Матраимова Минавар Жумаева имеет свой бизнес, который в декларации за 2018 год народный избранник не упомянул.