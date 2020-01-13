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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента:

— произошли изменения в структуре аппарата президента Кыргызской Республики; Подробнее
— Айнура Айбалаева назначена на должность члена правления Национального банка КР. Подробнее

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Министерство труда и социального развития определено уполномоченным госорганом по координации по охране и защите от семейного насилия;
— Айбек Мусаев освобожден от должности генерального директора ТРК «ЭлТР»;
— Керимбек Калыкулов назначен генеральным директором телерадиокомпании «ЭлТР». Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140331/
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