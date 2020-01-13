Бишкекчане смогут наблюдать за городским бюджетом онлайн

У бишкекчан появится возможность наблюдать за доходами и расходами городского бюджета в режиме онлайн. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

По его словам, граждан будут активно вовлекать в формирование и использование бюджета.

«Чтобы придать прозрачность, горожанам будет ежеквартально предоставляться гражданский отчет, на портале мэрии в режиме реального времени будет публиковаться информация о бюджетном ресурсе: дефиците или профиците, закупках, проводимых конкурсах. В будущем там появится страничка с аудиторскими проверками», — сказал вице-мэр.

Напомним, доходы бюджета Бишкека прогнозируются на уровне 10,9 миллиарда сомов — почти на 1,5 миллиарда больше, чем в 2019-м.

«На 2021 год мы ставим задачу довести бюджет до 12 миллиардов. Резервы для этого есть», — отметил он.