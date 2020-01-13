14 января: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Матыева, Уметалиева, Нурмамбетова, Арпачиева, Полевая, Сыргак);

Сокулукский РЭС