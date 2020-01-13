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Общество

14 января: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

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Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Матыева, Уметалиева, Нурмамбетова, Арпачиева, Полевая, Сыргак);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, 40 лет Победы), Гавриловка (улица Дружбы), город Шопоков (улицы Западная, Степная, Тургенева);
  • 10.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Школьная, Радиоцентральная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140321/
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