14 января: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Матыева, Уметалиева, Нурмамбетова, Арпачиева, Полевая, Сыргак);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, 40 лет Победы), Гавриловка (улица Дружбы), город Шопоков (улицы Западная, Степная, Тургенева);
- 10.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Школьная, Радиоцентральная), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская).