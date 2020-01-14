В Бишкеке 14 января днем без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 20 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в ОЦ «Бакдөөлөт» пройдет очередная лекция по кыргызоведению. Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир.

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать». Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Люди, которые меняли мир

Родился географ Петр Семенов-Тян-Шанский

Фото из интернета. Петр Семенов-Тян-Шанский

Родился 14 (2) января 1827 года. Русский географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и общественный деятель.

Императорским указом 23 ноября 1906 года за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена приставка — Тян-Шанский.

Его материалы о Северном Кыргызстане важны для этнографии и истории.

В честь Петра Семенова-Тян-Шанского назван ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене и около 100 новых форм растений и животных.

В 1982 году в Рыбачье (ныне Балыкчи) установлен памятник ученому. В 2002-м, к 175-летию со дня рождения выпущена почтовая карточка Кыргызской Республики, посвященная Петру Семенову-Тян-Шанскому. Существует ледник Семенова на Центральном Тянь-Шане в Кыргызстане.

Умер в Петербурге 11 марта (26 февраля) 1914 года от воспаления легких.

Родился полный кавалер ордена Славы Абдурашид Парпиев

Фото www.moypolk.ru. Абдурашид Парпиев

Родился 14 января 1914 года в селе Шарк Ошской области. Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

В октябре 1942 года призван в Красную Армию. На фронте с февраля 1943-го. Участвовал в составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Форсировал реку Северный Донец, освобождал Ковель, прорывал оборону противника на реке Висле, участвовал в боях за освобождение городов Лодзь, Кутно, Ленчица, Гнезно, Познань. Свой последний победный бой закончил в Берлине.

В сражении за Берлин показал образцы отваги, мужества и решительности, исключительное мастерство в ведении уличных боев. 16 апреля 1945 года при штурме высоты юго-восточнее города Зелова (Германия) расчет Парпиева подавил два дота, три пулеметные точки.

В уличных боях в Берлине точным огнем прокладывал путь стрелкам, делал проходы в проволочных заграждениях, истребил большое количество гитлеровцев.

Герой войны Абдурашид Парпиев внес большой вклад в развитие экономики Кыргызстана. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов, неоднократно избирался депутатом Ошского областного совета.

Умер 2 ноября 1974 года.

Родился художник Аркадий Осташев

Родился 14 января 1929 года в селе Никольском Московской области. График, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР. С 1956-го — член Союза художников СССР.

Работал художественным редактором издательства «Мектеп» (1955-1964), главным художником Госполиграфиздата (1964-1968, 1972-1979), оказал влияние на повышение художественного и полиграфического качества выпускаемых в республике книг.

Фото open.kg

Работал в станковой и книжной графике, в техниках линогравюры, акварели, пастели, рисунка. В его творчестве параллельно развивались темы Кыргызстана и России. Кыргызская тема началась для художника с постижения истории и духовной культуры народа. С документальной точностью художник изображал характерный быт, архитектуру и природную среду столицы Кыргызстана.

Как художник книги Осташев работал в области иллюстрации, макетирования, художественного оформления книжной продукции.

Умер в 2002 году.