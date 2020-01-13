В мэрии обещают восстановить около 25 гектаров зеленых площадей

Бишкекзеленхоз планирует в 2020 году привести в порядок около 25 гектаров зеленых площадей в разных районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас сотрудники муниципального предприятия восстанавливают зеленую полосу по улице Гагарина в жилмассиве «Ак-Орго» — около 24,5 тысячи квадратных метров. Озеленят отрезок разделительной полосы от улицы Тимура Фрунзе до улицы Ашар.

«Основные озеленительные работы начнутся весной. Сейчас там вывозят верхний слой грунта, камни и прочий мусор», — отметили в мэрии.