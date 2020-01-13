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Общество

В Бишкеке женщина набросилась на врача с угрозами. Медик написала заявление

Врач Городской детской клинической больницы № 3 написала заявление в милицию на женщину, набросившуюся на нее с угрозами. Об этом 24.kg сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова. 

Напомним, видео инцидента в больнице, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники, опубликовали в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел сегодня.

«Врач написала заявление участковому. В настоящее время мама ребенка и ее муж находятся на приеме у главного врача. Разбираются», — сказала Бактыгуль Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140307/
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