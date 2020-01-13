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Общество

Поезд задержался почти на час из-за бегущего по путям верблюда

Выбежавший на железнодорожные пути верблюд задержал движение пассажирского поезда Ташкент — Москва на одном из участков в Астраханской области. Об этом пишет «Российская Газета».

Случай произошел между станциями Кигаш и Разъезд № 2 недалеко от российско-казахстанской границы. Верблюд некоторое время бежал впереди паровоза, не реагируя на звуковые сигналы машиниста. Поезд был вынужден замедлиться и прибыл на станцию в Москве с задержкой в 44 минуты.
 
Один из свидетелей инцидента разместил в интернете видео с бегущим по железной дороге верблюдом. За кадром слышно, как работники поезда пытаются справиться с ситуацией и тревожатся, что животное сбавляет скорость, но не уходит с пути.
 
Отмечается, что случившееся не повлияло на график движения других железнодорожных составов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140304/
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