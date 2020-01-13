Поезд задержался почти на час из-за бегущего по путям верблюда

Выбежавший на железнодорожные пути верблюд задержал движение пассажирского поезда Ташкент — Москва на одном из участков в Астраханской области. Об этом пишет «Российская Газета».
Один из свидетелей инцидента разместил в интернете видео с бегущим по железной дороге верблюдом. За кадром слышно, как работники поезда пытаются справиться с ситуацией и тревожатся, что животное сбавляет скорость, но не уходит с пути.
Отмечается, что случившееся не повлияло на график движения других железнодорожных составов.