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Общество

«Безопасный город»: началось тестирование фиксации обгона и превышения скорости

На некоторых перекрестках Бишкека в рамках начала реализации второго этапа проекта «Безопасный город» проходит тестирование аппаратно-программных комплексов, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения. Об этом 24.kg рассказали в Госкомитете информационных технологий и связи.

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По данным ведомства, в тестовом режиме уже проверены возможности фиксации двух видов нарушений: ПДД — нарушения правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения и превышение установленной скорости движения.

Как только успешно закончится тестирование, на перекрестках города начнется поэтапный запуск аппаратно-программных комплексов.

Второй этап «Безопасного города» охватит все области страны, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта. Всего будет установлено около 3 тысяч камер различного типа.

Напомним, что заявки на участие во втором этапе проекта подали три компании. АО «Концерн радиостроения «Вега» готово было реализовать проект за 4 миллиарда 802,3 миллиона сомов, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — за 2 миллиарда 654,5 миллиона, ООО «Безопасность информационных систем» — за 5 миллиардов 67,7 миллиона. Победителем в итоге признали Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140257/
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