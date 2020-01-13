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Общество

Вооруженные силы КР надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов

Жители села Кок-Таш Баткенской области просят перевести подразделения Вооруженных сил Кыргызстана в Ош. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции.

Сельчане отметили, что при каждом приграничном конфликте их семьи вынуждены бежать, оставляя дома, скот, имущество.

«Мы, жители Баткена и Лейлека, тоже хотим жить в мире и без страха, что завтра кто-нибудь начнет стрельбу в нашу сторону. Сколько нам еще жить в страхе, сколько раз нам еще надо сбежать? Мы просим власти страны рассмотреть вопрос о переводе Вооруженных сил КР ближе к нам. Ради нашей безопасности», — сказал Жоробай Байзаков.

По словам других участников пресс-конференции, жители приграничных районов готовы и на обмен земель.

«Мы понимаем, что участок границы на территории нашей области очень сложный. Дома расположены близко. Трудно провести делимитацию и демаркацию, поэтому готовы на обмен участков», — подчеркнули жители Кок-Таша.

Напомним, что 9 января ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. Она ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего ружья.

11 января жители села Кок-Таш Баткенского района перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. Позже ситуацию удалось стабилизировать. По данным Пограничной службы КР, сейчас обстановка в эпицентре событий спокойная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140256/
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