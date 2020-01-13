Мы боимся. Жители Кок-Таша требуют ускорить решение приграничных проблем

Жители села Кок-Таш требуют от властей Кыргызстана ускорить процесс демаркации и делимитации государственной границы с Таджикистаном. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

По их словам, ситуация в приграничных районах обостряется и стычки возникают постоянно.

«Если раньше стычки на границе заканчивались бросанием камней, то теперь там стреляют. Ситуация очень опасная. Мы боимся, что третьи силы воспользуются локальными конфликтами. Власти Кыргызстана не должны закрывать глаза и, по возможности, путем переговоров срочно провести демаркацию и делимитацию госграниц», — заявлено на пресс-конференции.

Напомним, 9 января ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 02.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

11 января жители села Кок-Таш Баткенского района перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. Позже ситуацию удалось стабилизировать. По данным Пограничной службы КР, сейчас обстановка в эпицентре событий спокойная.