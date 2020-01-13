Инцидент на границе. Все ранее эвакуированные кыргызстанцы вернулись в свои дома

Кыргызстанцы, проживающие в местности Дахма и ранее эвакуированные в здание школы в селе Кок-Таш после конфликта на границе, вернулись в свои дома. Об этом 24.kg сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в Баткенской области.

По данным чиновников, все 254 человека, большая часть из которых женщины и дети, вернулись домой.

Эвакуированным помогала команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана. Она предоставила продукты питания, вещи первой необходимости и гигиенические наборы. Сельчанам также оказана психологическая помощь.

Напомним, 9 января ночью в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 02.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

11 января жители села Кок-Таш Баткенского района перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. Позже ситуацию удалось стабилизировать. По данным Пограничной службы КР, сейчас обстановка в эпицентре событий спокойная.