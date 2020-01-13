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Общество

Нападение на журналиста. Депутат возмущен вялостью МВД при поиске преступников

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев раскритиковал руководство МВД за нерасторопность в расследовании факта нападения на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Он записал видео и выложил его на своей странице в Fecebook.

Жанар Акаев назвал действия МВД по поимке напавших на журналиста Болота Темирова злоумышленников вялыми.

«Это возмутительно. Такого отношения не должно быть ни к одному из журналистов, освещающих вопросы коррупции и несправедливости в Кыргызстане. Свобода слова — единственное, чем мы можем гордиться, и мы должны ее сохранить», — отметил депутат.

Мы требуем, чтобы правоохранительные органы в кратчайшие сроки нашли напавших на журналиста людей и тех, кто отдал им такой приказ.

Жанар Акаев

Он также выразил удивление тем, что в Оше сотрудники милиции весьма оперативно нашли водителя сайта Kloop, вызвав его на допрос, а в Бишкеке, несмотря на множество камер видеонаблюдения, все еще не нашли избивших Болота Темирова.

Напомним, 9 января в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140228/
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