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Общество

Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев считает, что заявление журналиста Болота Темирова — это некий заказ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда я прочитал новость о том, что Болота избили, я сильно переживал и расспрашивал у знакомых журналистов, не нужна ли ему помощь. Почему он про меня сказал плохие вещи, не понял. Я к нему с добром, а он в своем обращении наговорил про меня гадости», — отметил Камчыбек Ташиев.

По его словам, возможно, Болоту Темирову вручили некий заказной текст с фамилиями политиков и заставили опубликовать.

Бывший нардеп пожелал журналисту скорейшего выздоровления.

«Я думаю, ты научишься давать оценку действиям каждого человека правильно», — заключил Камчыбек Ташиев.

Напомним, что накануне главный редактор интернет-ресура Factcheck.kg Болот Темиров сделал заявление, касающееся нападения на него. В публикации упоминается и фамилия экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева.

Трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова 9 января в центре города. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.
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