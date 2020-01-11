Люди подождут. Чиновники проведут переговоры по границе только 14 января

Делегация Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым проведет переговоры с таджикской стороной по ситуации на границе только 14 января.
По данным пресс-службы правительства, в состав делегации включены руководители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел и других госорганов.
В ходе встречи чиновники двух стран обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе, дальнейшие меры по ее стабилизации, вопросы укрепления приграничной безопасности, превентивные меры по предупреждению приграничных инцидентов, а также вопросы активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщили 24.kg в аппарате премьер-министра КР, встреча пройдет в соответствии с договоренностью, достигнутой по итогам телефонного разговора лидеров двух государств.
Между тем ситуация на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась. Сегодня жители села Кок-Таш Баткенского района перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана.
В аппарате главы правительства на вопрос 24.kg, почему на фоне непрекращающегося обострения ситуации переговоры вице-премьера Жениша Разакова начнутся только на следующей неделе, ответить не смогли.