Люди подождут. Чиновники проведут переговоры по границе только 14 января

Делегация Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым проведет переговоры с таджикской стороной по ситуации на границе только 14 января.

По данным пресс-службы правительства, в состав делегации включены руководители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел и других госорганов.

В ходе встречи чиновники двух стран обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе, дальнейшие меры по ее стабилизации, вопросы укрепления приграничной безопасности, превентивные меры по предупреждению приграничных инцидентов, а также вопросы активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.