Дело о наградном оружии. Егору Скобееву продлили меру пресечения

Бывшему заведующему сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Кыргызстана Егору Скобееву продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

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Уточняется, что Егор Скобеев продолжит находиться под домашним арестом до 17 марта. По закону обвиняемый должен находиться дома с 22.00 до 6.00.

Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявили обвинение в соучастии в коррупции. Суд избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО ГКНБ. Однако позже обвиняемого отпустили под домашний арест, поскольку он подписал соглашение о сотрудничестве.