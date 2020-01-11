Онлайн-регистрация юридических лиц стала доступной по всему Кыргызстану

Министерство юстиции Кыргызстана запустило онлайн-регистрацию юридических лиц во всех регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Минюст внедрил информационную систему, которая автоматизирует процесс подачи заявок, обработки данных посредством системы «Тундук» и проведения регистрационных процедур со стороны органов юстиции.

«Она существенно упрощает предоставление органами юстиции услуги населению при наличии у гражданина биометрического паспорта, смарт-карты (считывающего устройства) и интернет-связи», — отметили в ведомстве.