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Общество

Онлайн-регистрация юридических лиц стала доступной по всему Кыргызстану

Министерство юстиции Кыргызстана запустило онлайн-регистрацию юридических лиц во всех регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Минюст внедрил информационную систему, которая автоматизирует процесс подачи заявок, обработки данных посредством системы «Тундук» и проведения регистрационных процедур со стороны органов юстиции.

«Она существенно упрощает предоставление органами юстиции услуги населению при наличии у гражданина биометрического паспорта, смарт-карты (считывающего устройства) и интернет-связи», — отметили в ведомстве.
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